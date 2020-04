Zequila dopo il GfVip: "Non sono mai stato un gigolò"

"Sono partito dal basso e sono arrivato a raggiungere le vette più alte". Antonio Zequila si racconta in un memoriale-confessione al settimanale "Chi". Dopo l'avventura al "Grande Fratello Vip" di cui è stato uno dei protagonisti indiscussi, l'attore parla del suo passato e rivela: "Non ho mai venduto il mio corpo come alcuni sostengono, ho ricevuto proposte da uomini e donne, ma una sola mi ha imbarazzato: Amanda Lear".