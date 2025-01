"Zelig" chiude in bellezza con il ritorno di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata

La comica, che ha fatto parte del cast di "Zelig" a partire dalla stagione 2002-2003 su Italia 1, per poi diventare uno dei volti di punta della trasmissione negli anni successivi su Canale 5, ha regalato al pubblico uno dei suoi divertenti monologhi. Il tema: il problemi in famiglia. "Ho detto a mio marito Salvatore: perché non mi fai mai una dichiarazione? - ha esordito Barbera, che poi ha spiegato la risposta del marito -. Come? Tutti gli anni faccio la dichiarazione dei redditi?". Anche la quotidianità, riserva dei momenti di comicità inaspettata nella vita di Sconsolata: "Tutte le sere passa a decidere cosa vedere: poi si innervosisce, sfoglia tutti i cataloghi, manda tutti a quel paese e non ha visto più visto". Anche il rapporto con il figlio è complicato: "Mi dice: mamma sei una boomer". "Certo, boomer-ang. Perciò stati attento perché il boomerang come gira ti prende in fronte".