"X Factor 2021": Baltimora vince in una finale incendiata dallo show dei Maneskin

E' Baltimora il vincitore dell'edizione 2021 di " X Factor ". Il ragazzo della squadra di Hell Raton ha trionfato in una finalissima ricca di musica, ospiti e spettacolo. Una serata iniziata con l'esibizione dei Maneskin , che proprio a "X Factor" hanno mosso i primi passi. La band di Damiano e soci ha fatto una sorta di mini-concerto portando sul palco del Mediolanum Forum di Assago "Beggin", "Zitti e buoni", "I Want To Be Your Slave" e "Mammamia".

"Vogliamo che questa finale sia un augurio perché tutto possa tornare come prima - ha commentato Ludovico Tersigni, conduttore della stagione 2021 di "X Factor Italia" e al suo debutto con una finale - o anche meglio di prima".

A darsi "battaglia" a suon di note, sotto i riflettori dell'ultimo atto dello show si sono presentati Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA, ovvero un concorrente a tenta per ciascun giudice, rispettivamente Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma. Tre, sono state le manche previste per la serata e con eliminazioni decretate dal televoto, a cominciare da una prima dedicata ai duetti. Per l'occasione Fellow ha cantato "Underwater" del suo artista preferito, Mika, potendo duettare proprio con lui, nei panni di giudice. Baltimora, invece, è stato accompagnato in scena da Hell Raton per cantare "Otherside", uno dei brani più noti dei Red Hot Chili Peppers. Al turno di Emma e gIANMARIA, è toccato a tutt'altra musica perche' i due si sono esibiti sulle note di "Sulla nostra relazione", brano targato 1978 e firmato da un Vasco Rossi all'esordio. Su "In Between Days", dei Cure, e' caduta invece la scelta di Manuel Agnelli, che ha affiancato i suoi Bengala Fire.

Al termine della prima tornata di canzoni, il concorrente meno votato da casa è stato Fellow, primo eliminato della finale. Spazio all'ospite internazionale, invece, quello a cavallo tra le due prime manche e durante il quale i protagonisti sono stati i Coldplay, che hanno presentato i loro ultimi singoli "High Power' e "My Universe", tratti dal nuovo album "Songs Of The Spheres".

Per la seconda manche, i tre concorrenti rimasti in gara si sono dovuti confrontare con un medley dei brani presentati durante le settimane precedenti. In particolare, Baltimora si esibito tra musica e parole di "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti, "Parole di burro" di Carmen Consoli e "Turning Table" di Adele, i Bengala Fire, in quota rock'n'roll, hanno unito per l'occasione "Sunny Afternoon" dei The Kinks e "Chelsea Dagger" dei The Fratellis, "Making Plans for Nigel" degli XTC e "Girls & Boys" dei Blur. Per gIANMARIA, la scelta di brani per riassumere il suo percorso a XF2021 è ricaduta su 'Rimmel' di Francesco De Gregori, "Jenny è pazza" di Vasco Rossi e "Io sto bene" dei CCCP. Alla prova del 'Best of', sempre per mano del televoto, l'eliminazione dalla gara al titolo di "X Factor" è toccata ai Bengala Fire.

Baltimora, all'anagrafe Edoardo Spinsante, in quota Hell Raton e gIANMARIA, in quota Emma, si sono quindi giocati il tutto per tutto nel corso dell'ultima manche, dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco, ovvero "Altro" per Baltimora e "Suicidi" per gIANMARIA. Ad avere la meglio, tra i due, per questa edizione di X Factor, è stato Baltimora.