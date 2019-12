"Will & Grace" va in soffitta per sempre: Debra Messing posta una foto del..."gran finale"

A settembre gli attori del cast di Will and Grace avevano dato l'annuncio ufficiale: "La prossima stagione in arrivo (la terza del revival e undicesima in totale, ndr) sarà anche l’ultima". E adesso a confermarlo arriva uno scatto postato da Debra Messing, la Grace Adler della nota serei tv, che scrive: "Questa è stata scattata immediatamente dopo che abbiamo finito il nostro ultimo copione di Will & Grace. La prossima settimana manderemo questi amati personaggi nel loro futuro, che vivrà solo nella nostra immaginazione....".

Nella foto l'attrice sta abbracciando Eric McCormack, l'avvocato Will Truman nella sitcom: "È un finale bellissimo. È agrodolce, certo, ma sono piena di gratitudine per aver percorso questa strada con quest'uomo. Eric McCormack - il mio compagno, il mio amico, il mio confidente, mio ​​fratello - avrai sempre un pezzo del mio cuore...", continua la Messing annunciando il definitivo epilogo con la stesura del copione per il gran finale.

La sitcom è andata in onda con enorme successo fra il 1998 e il 2006 per tornare poi nel 2017 con una serie di episodi revival. L'ultima stagione in arrivo nel 2020 (la terza del revival e undicesima in totale) sarà però anche l’ultima. 18 episodi con i protagonisti cari al pubblico di fan Will, Grace, Karen e Jack, alcune new entry come la cantante Demi Lovato e un “gran finale“... quello che Debra Messing ha definito "bellissimo" e che gli autori avevano preannunciato già alcuni mesi fa: "Siamo tutti impegnati a fare di questa stagione la migliore in assoluto, e a concludere le storie di Will, Grace, Jack e Karen in un modo significativo e adeguato“.

