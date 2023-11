Whoopi Goldberg ringrazia in tv Mahmood e Fiorello per l'omaggio a "Sister Act"

"Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono onorata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Act per il mio compleanno. E' meraviglioso", ha dichiarato in tv. L'attrice è rimasta stupita dall'omaggio, ma lo è stato ancora di più Fiorello che non pensava di poter attirare la sua attenzione. "Non ci credo", ha commentato sui social il presentatore, felice che l'attrice Premio Oscar abbia apprezzato la loro esibizione.

La lite con Malgioglio

Una performance divina quella di Mahmood, che ha voluto forse ringraziare il cielo dopo essersi riappacificato con Cristiano Malgioglio. Il paroliere si era infatti infuriato con Mahmood, reo di aver intitolato l'ultimo singolo "Cocktail d'amore" come il suo celebre brano del 1983. "Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore", aveva fatto sapere dalla Turchia. "Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blu'. Non si può fare, mi fa infuriare". Per fortuna i due si sono poi chiariti e, sbollita la rabbia, Malgioglio ha ammesso: "Adesso mi è passata. Come quelle tigri che quando le accarezzi poi diventano morbide. Sono nella fase morbida".