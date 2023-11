Tgcom24

Tre anni di scrittura "Per me scrivere è un atto liberatorio - racconta Mahmood - 'Cocktail d'amore' è una di quelle canzoni che ha avuto una genesi lunga, durata più di tutte le altre, è iniziata tre anni fa ed è finita tre settimane fa. Mi rappresenta tantissimo, forse, più degli altri, contiene più dettagli che mi identificano. La mia è una scrittura che si evolve, ho raggiunto una sorta di maturità che mi riporta alle origini".

Il nuovo disco Il brano prodotto da Dardust anticipa il nuovo album: "Sarà un disco che ha un respiro internazionale perché è nato in giro per il mondo, ho fatto session a Los Angels, a Parigi, ho scritto tanto anche a Berlino. Ho scritto molto meno in Italia rispetto all’estero. Non c’è ancora una data ma uscirà presto! Al suo interno ci saranno anche collaborazioni internazionali, ma non posso dire nulla".

La cover di Frederik Heyman La cover è stata curata dal visual artist Frederik Heyman, un artista che Mahmood apprezza molto: "Mi piace il suo immaginario surreale creato con la tecnologia 3D. Questo scatto è un Pegaso che vuole racchiudere sempre quel lato orientale che avevo anche in Inuyasha, la mia passione per le anime e i manga. Questa cover vuole rappresentare me in uno stato di tranquillità, di relax, sono su un letto con il mio pc. Ci sono molti dettagli che vogliono ricreare le serate del mio viaggio a Berlino. Sul pavimento si mischiano tante cose: mozziconi di sigarette, cocktail consumati, scritte come quelle che ci sono nei bagni dei locali ai laser light".

La polemica con Malgioglio Quando il brano è stato annunciato Cristiano Malgioglio si è infuriato e ha scritto parole di fuoco sui social: "Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro". Mahmood ha replicato con il sorriso: "Sulla questione non ci siamo sentiti, ma so che la Malgi mi vuole bene e gli mando un bacione".

Di nuovo sul palco di Sanremo? E su Sanremo, dove Mahmood ha trionfato per ben due volte, "Soldi" nel 2019 e con "Brividi" insieme a Blanco nel 2022, risponde: "La verità è che non ci ho pensato, sono impegnato con l'album".

Il video girato a Napoli Mahomood ha girato il video di "Cocktail d'amore" per i vicoli di Napoli e per l'occasione ha cambiato look, con tanto di capelli folti. I fan partenopei lo hanno potuto vedere in anteprima a torso nudo, soltanto con un asciugamani in vita, correre mentre nel cielo si staglia Pegaso. "Napoli è una città meravigliosa, la gente è fantastica, ti accoglie in una maniera incredibile", sottolinea il cantautore.

Il nuovo tour internazionale Mahmood ad aprile e maggio 2024 suonerà all'estero con il suo "European Tour", 16 date nei club di 10 paesi fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna. L'unica tappa italiana è al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024.

Le tappe del tour europeo

giovedì 4 aprile 2024 - Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

domenica 7 aprile 2024 - Kentish Town Forum, Londra (UK)

lunedì 8 aprile 2024 - Olympia, Parigi (Francia)

mercoledì 10 aprile 2024 - Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

venerdì 12 aprile 2024 - Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

sabato 13 aprile 2024 - Live Music Hall, Colonia (Germania)

lunedì 15 aprile 2024 - Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

martedì 16 aprile 2024 - Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

giovedì 18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

domenica 21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

lunedì 22 aprile 2024 - Stodola, Varsavia (Polonia)

mercoledì 8 maggio 2024 - Riviera, Madrid (Spagna)

giovedì 9 maggio 2024 - Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

sabato 11 maggio 2024 - Sala Mamba, Murcia (Spagna)

domenica 12 maggio 2024 - Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

venerdì 17 maggio 2024 - Fabrique, Milano (Italia)