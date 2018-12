Wanda Nara riceve il primo Tapiro Social dalle Veline

Se la consegna del Tapiro d'Oro è affidata a Valerio Staffelli, quella del nuovo Tapiro Social è in mano alle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che lo hanno consegnato a Wanda Nara dopo che il marito Icardi ha regalato una serie di orologi di lusso ai suoi compagni dell'Inter. Le ragazze sono andate a trovarla in camerino e hanno portato con loro anche un regalo per il collega della Nara, il conduttore di Tiki Taka Gianluigi Pardo: nientemeno che una cintura con un tapiro - sempre d'oro - al posto della fibbia.