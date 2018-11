Ivana Icardi: “Per colpa di Wanda, Mauro non mi parla più”

Per la prima volta in televisione, Ivana Icardi – sorella di Mauro, attaccante e capitano dell’Inter – parla di come negli ultimi anni il rapporto col fratello si sia incrinato notevolmente. Per colpa di chi? A sentire Ivana, che è arrivata seconda al Grande Fratello argentino, il motivo sarebbe Wanda Nara, che non ha mai visto di buon occhio la cognata. “Ho sempre avuto buoni rapporti con le ragazze di Mauro, ma con Wanda è diverso”. La moglie-manager del bomber nerazzurro ha accusato Ivana di chiedere sempre solo soldi a suo marito: “Ha detto che ricattavo Mauro, che gli chiedevo soldi per comprarmi casa e per rifarmi il seno e in cambio non avrei partecipato al Grande Fratello in Argentina. Non c’è niente di vero però”. Così in studio a Domenica Live, arriva l’appello di Ivana: “Mauro se mi stai ascoltando, facciamo pace, voglio tornare a vedere i miei nipotini, voglio far parte della vostra vita, sei la cosa più importante per me”.