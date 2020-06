Wanda Nara presto in una serie tv sulla sua vita: "Rivelerò tanti dettagli piccanti" 

"Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati...". Così Wanda Nara annuncia che presto la sua "vita spericolata" diventerà una serie tv. Intervistata dal magazine argentino Gente la showgirl svela che due emittenti televisive le hanno fatto l'interessante proposta di lavorare ad un progetto seriale biografico...

Wanda Nara protagonista di una serie sulla sua vita 1 di 47 2 di 47 3 di 47 4 di 47 47 di 47 47 di 47 47 di 47 47 di 47 Instagram 47 di 47 instagram 10 di 47 instagram 11 di 47 Instagram 12 di 47 Instagram 13 di 47 14 di 47 Instagram 15 di 47 Instagram 16 di 47 Instagram 17 di 47 Instagram 18 di 47 Instagram 19 di 47 Instagram 20 di 47 Instagram 21 di 47 Instagram 22 di 47 Instagram 23 di 47 Instagram 24 di 47 Instagram 25 di 47 Instagram 26 di 47 Instagram 27 di 47 Instagram 28 di 47 ipp 29 di 47 ipp 30 di 47 Instagram 31 di 47 instagram 32 di 47 instagram 33 di 47 Instagram 34 di 47 Instagram 35 di 47 Instagram 36 di 47 Instagram 37 di 47 Instagram 38 di 47 Instagram 39 di 47 Instagram 40 di 47 Instagram 41 di 47 Instagram 42 di 47 instagram 43 di 47 Instagram 44 di 47 instagram 45 di 47 instagram 46 di 47 twitter 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sembra infatti che Netflix e HBO siano rimaste affascinate dall'intrigante storia di Wanda e l'abbiano coinvolta nella lavorazione di un nuovo prodotto televisivo: "Questa settimana dovremmo iniziare a scriverlo", aggiunge la soubrette.

Trentatre anni, mamma di cinque figli avuti da due uomini diversi, l'ex marito Maxi Lopez e l'attuale consorte Mauro Icardi, ma anche manager e agente dello tesso Icardi, per il quale è riuscita a chiudere un contratto da 50 milioni di euro con il Paris Saint-Germain, e poi imprenditrice, soubette televisiva e opinionista, Wanda è sicuramente un personaggio che si presta ad racconto seriale, una sorta di telenovela piena di intrighi, amori, dettagli piccanti e piccoli segreti.

Wanda è quella che non ammette le babysitter, che cucina dal suo giardino e che fino a poco tempo fa, faceva colazione a Roma - per lavoro -, prendeva il the a Parigi - con suo marito - e cenava a Milano - dopo aver fatto i compiti con i suoi figli: "per soddisfare tutti".

Protagonista della copertina di Gente argentina, Miss Nara-Icardi si racconta in una lunga intervista. Dopo un 2019 difficile, in cui ha dovuto prendere aerei come fossero autobus, destreggiandosi tra Milano, dove vivevano i suoi figli, Roma dove lavorava e Parigi dove abitava suo marito, Wanda racconta al magazine di essersi voluta prendere un periodo di pausa, anzi a dirla meglio, un anno di pausa proprio a Parigi.



Ed ecco arrivare subito una nuova proposta di lavoro: "Sto pensando a come strutturare quella storia ”, dice: "Se dovesse iniziare con la sua infanzia... Bene diventerebbe la serie più lunga della storia. Ci vorrebbe un'altra pandemia per vederla tutta..." racconta scherzando. Parte della serie dovrebbe essere girata in Argentina, a quanto spiega la Nara e parte in Europa: "Non chiedetemi chi potrebbe interpretarmi, perché non riesco ancora a immaginarlo".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI