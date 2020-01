"Grande Fratello Vip" ai blocchi di partenza, Signorini: "Sarà un'edizione esplosiva"

Tutto pronto per la nuova edizione del " Grande Fratello Vip ", che prenderà il via mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini , che passa dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa. "I concorrenti hanno tutti personalità forti - dice a " Tv Sorrisi e Canzoni " -. Prevedo un Gf esplosivo. Sarà un'edizione difficile ma divertente".

Il cast è stato quindi completato. Con l'annuncio dell'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, sono stati svelati tutti e 19 i concorrenti (ingressi in corsa permettendo). Da parte sua Alfonso Signorini è pronto a prendersi sulle spalle la conduzione del reality, che quest'anno, a gennaio, andrà in onda due volte a settimana. "Non ho nessuna paura, più che altro avverto la fatica - racconta al settimanale -. Conosco i rischi a cui vado incontro. So che mi scontrerò con corazzate come Montalbano, Milly Carlucci e Carlo Conti. Però sono un entusiasta e credo che occorra lavorare con responsabilità e coscienza, oltre che divertendosi".

Signorini spiega come ha plasmato questo nuovo GfVip. "Ho cercato prima gli opinionisti dei concorrenti - dice -. Volevo due persone che si cimentassero per la prima volta con questo genere di programma". E così ecco scelti Pupo e Wanda Nara. "Ho sempre sognato di lavorare con Pupo da quando faceva l'inviato a "La Fattoria" - sottolinea -. Wanda invece l'ho notata 'Tiki Taka'. Mi sembrava avesse un grande potenziale da esprimere ma che si trattenesse".

Gli opinionisti sono certo importanti ma Signorini sa bene che se un Gf funziona o meno dipende dall'alchimia che si genera tra gli inquilini della Casa. E sulla carta il cast di questa edizione promette scintille. "Hanno tutti forti personalità - afferma -, prevedo una Casa divertente anche se molto difficile da gestire". E per gestirla Signorini è pronto a tutto. "Io ho le armi pronte... sarà un GfVip minato".

