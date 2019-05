Walter Nudo a Verissimo: “Ho pensato qui me ne sto andando, la cosa che mi preoccupava di più era non riuscire a parlare”

“Ho pensato qui me ne sto andando”. Così l’attore Walter Nudo ripercorre il malore avuto a Los Angeles, negli Stati Uniti, che si è rivelato essere dovuto a due ictus. A “Verissimo” Nudo descrive momenti terribili: “Sudavo, avevo la nausea, barcollavo. A un certo punto ho provato gli scioglilingua e non riuscivo a dirli”. Una paura terribile, quella di perdere la parola: “Ho pensato tutto, ma questo no. Era la cosa che mi preoccupava di più quella di non riuscire a parlare”, spiega poi l’attore. Che sostiene di essere profondamente cambiato dopo questa esperienza e spiega perché ha scelto di tornare in Italia per curarsi: “E’ stato un errore prendere l’aereo, non fatelo, però in quel momento volevo mettermi nelle mani dei medici italiani”.