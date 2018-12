Walter Nudo: “Ho sofferto di depressione e ho fatto degli errori”

Ha appena vinto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP e ha conquistato tutti, ma Walter Nudo non ha vissuto solo momenti felici. L’attore canadese naturalizzato italiano si racconta in esclusiva a “Verissimo” e lo fa partendo proprio dall’avventura dentro la Casa: “Non ho vinto io, ha trionfato l’amore, la pace e la fratellanza”. Walter ha parlato anche dei momenti difficili che ha dovuto affrontare durante la sua vita e la sua carriera: “Dopo aver vinto l’Isola dei Famosi nel 2003 sono caduto in depressione, passavo le mie giornate tra letto e divano, nessuno mi voleva per nessun lavoro. poi ho deciso che non potevo andare avanti così”. Un rapporto speciale Walter ce l’ha coi suoi due figli, Martin ed Elvis: “Ho commesso degli errori con loro, non sempre gli ho ascoltati ma ora sta cambiando tutto”.