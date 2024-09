Morto Walter Brugiolo, da piccolo vinse lo Zecchino d'Oro con "Popoff"

Nato a San Venanzio di Galliera, nella pianura bolognese, dopo essere diventato un personaggio popolare grazie alla vittoria al concorso canoro per bambini, partecipò come protagonista in diverse pubblicità di Carosello. Entrò quindi per alcuni anni, tra il 1967 e il 1970, come cantante e attore bambino anche nel circuito dei musicarelli accanto a cantanti famosi come Al Bano e Romina Power, Little Tony, e Mario Tessuto.