E' morta Nonna Pina: ispirò il brano tormentone sulle tagliatelle lanciato allo Zecchino d'Oro

Il suo vero nome è noto a pochi, ma le sue tagliatelle sono diventate un vero e proprio tormentone... musicale. Lei è infatti la famosa Nonna Pina , maga della pasta fatta in casa della celebre "Le tagliatelle di Nonna Pina", brano lanciato dallo Zecchino d'Oro nel 2003 e cantato dalla piccola Ottavia Dorrucci.

La canzone, testo e musiche, fu composta da

Gian Marco Gualandi,

genero della signora Villani, alias Nonna Pina ed è tra i brani più conosciuti, non solo dai più piccoli ma anche dagli adulti.



Approdò alla 46esima edizione dello Zecchino d'Oro e vinse ma erano diversi anni che l'autore provava a inviarla al concorso senza successo. Poi la definitiva 'consacrazione' con l'adozione da parte della conduttrice

Antonella Clerici

come intermezzo-tormentone del programma televisivo 'La prova del cuoco'.La canzone spopolo' anche in alcune discoteche in versione dance o nelle suonerie dei telefonini.