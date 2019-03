Duetto D’Avena-D’Urso: cantano “Il valzer del moscerino”

Siparietto in studio a “Domenica Live” tra la conduttrice Barbara D’Urso e Cristina D’Avena. Le due hanno intonato la prima canzone della star indiscussa dello Zecchino d’Oro, “Il valzer del moscerino”. La melodia risale all’edizione numero 10 del celebre festival della canzone per bambini, nel 1968: il brano non vinse ma una Cristina D’Avena di tre anni incantò il pubblico. Ricordata per la sua "r" molto forte ("moscerrrrrino"), la piccola Cristina è diventata il simbolo di tantissimi cartoni animati nati negli anni successivi. E l’incanto continua anche oggi: il pubblico di Canale 5 va in visibilio per il piccolo show delle due donne in diretta.