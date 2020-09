Vivere come Will Smith in "Willy, il principe di Bel-Air": in affitto la villa della sitcom

"Oh che sventola di casa, mi sento già straricco/la vita di prima mi puzza di vecchio/guardate adesso gente in pista chi c'è/il principe Willy lo svitato di Bel-Air". In concomitanza con i 30 anni di "Willy il principe di Bel-Air" , Will Smith ha deciso di fare un regalo ai fan della sitcom aprendo le porte del suo ex "regno": è infatti possibile affittare con Airbnb l'iconica villa della serie per vivere un’esperienza in prima persona.

Il divo di Hollywood ha così unito le forze con la compagnia che si occupa di affitti per le vacanze per mettere a disposizione dei fan una porzione della ricca dimora di Brentwood. Secondo un comunicato diffuso da Airbnb, "la residenza familiare è lussuosa come appariva nella serie tv. Graffiti art, interni elegantissimi, ritratti di famiglia senza tempo e la bistecca al formaggio di Philadelphia servita su piatti d'argento vi trasporteranno nel cuore del lusso. Zio e zia Banks non inclusi". La residenza non ha perso il fascino di quando era la casa più seguita della tv.

A partire dal 29 settembre, gruppi di massimo due residenti della Contea di Los Angeles potranno prenotare uno dei cinque soggiorni in un'ala della casa, disponibili nelle date 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre. Il costo di una notte è di soli 30 dollari, 30 come gli anni passati da quando Will ha bussato per la prima volta a quella porta.

