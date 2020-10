Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe: "Tra noi non è successo nulla perché mi fai schifo"

Prima di entrare al "Grande Fratello Vip" ha dichiarato di aver avuto una storia con Vittorio Sgarbi durata solo sette ore, per poi negare tutto. È Franceska Pepe che a "Live - Non è la d'Urso" ha smentito il critico d'arte che ha dichiarato che i due si sarebbero baciati.

"Abbiamo cenato insieme, ma tra noi non è successo nulla neppure un bacio", spiega la modella ma Sgarbi non è d'accordo e dopo poco esplode. "Siamo stati chiusi insieme in bagno per 15 minuti", urla il critico d'arte che afferma anche che tra di loro ci sarebbe stato un bacio. Ma Franceska è categorica è smentisce tutto al punto che il critico d'arte perde la pazienza e offende l'ex gieffina. "Tra noi non è successo nulla perché mi fai schifo", dichiara Sgarbi, ma Pepe replica subito: "Sei tu che mi fai schifo".