Vip in vacanza all'estero, Mila Suarez si difende: "Ero lì per lavoro"

Fanno discutere le immagini dei vip in vacanza all'estero. Da Dubai al Marocco, neppure l'emergenza sanitaria è riuscita a fermare gli influencer che durante le vacanze di Natale e non solo hanno avuto il privilegio di scappare dai Dpcm imposti dalla legge e di godersi un po' di normalità a "cinque stelle", tra un bagno in riva al mare e una giornata nel deserto. È il caso di Mila Suarez, ex gieffina che a "Pomeriggio Cinque" si difende: "Ero lì per lavoro". Affermazione che però non ha placato le polemiche in studio di chi l'accusa di aver mostrato sui suoi profili social tutt'altro.

Insieme a Suarez, al centro della questione c'è anche Soleil Sorge. L'influncer, che ha passato la prima settimana di gennaio a Marrakech in Marocco, spiega di essere stata lì, anche lei, per questioni professionali. "Ebbene sì, siamo nel 2021 ed essere una travel influencer è un lavoro". Nonostante le giustificazioni entrambe le vip non sono state credute e sono state attaccate ripetutamente dagli ospiti in studio.