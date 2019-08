Viola Davis sarà Michelle Obama in una nuova serie tv

La serie si prefigge di illuminare l'aspetto pubblico e privato, mostrando, tra l'altro, la centralità della East Wing, l'ala della residenza presidenziale dove hanno l'ufficio le mogli dei presidenti, nel processo decisionale della politica americana.

Michelle Obama ha incontrato la Davis in varie occasioni. L'attrice ha vinto un Oscar come attrice non protagonista per il suo ruolo in "Fences" (Barriere) con Denzel Washington.