Michelle e Barack Obama sarebbero vicini a comprare una villa da sogno a Martha's Vineyard, in Massachusetts, negli Stati Uniti, l’isola in cui abitò per anni Jackie Kennedy. Dodici ettari di terreno, 641 metri quadrati, sette camere da letto, otto bagni, una terrazza con vista sull'oceano e una spiaggia privata: tutto per 14,85 milioni di dollari. Conosciuta anche come "l'isola dei democratici", Martha's Vineyard è da sempre meta di magnati, star del cinema e presidenti.