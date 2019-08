Barack Obama re di Twitter: nessuna popstar riesce a tenergli testa

Ma al vertice della classifica dei profili più seguiti su Twitter, Obama è un'eccezione. Infatti ad avere la meglio sono soprattutto popstar e teen idol, come Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna e Taylor Swift. Tra gli sportivi, il più seguito resta Cristiano Ronaldo, che dopo aver sbaragliato la concorrenza su Instagram, si ferma su Twitter a 79 milioni di follower.



Ma c'è un altro avversario che Obama non teme (almeno sui social), ed è Donald Trump. L'attuale presidente degli Stati Uniti si mantiene a distanza con i suoi 62 milioni e 800 mila follower, nonostante detenga altri record: The Donald resta il protagonista delle discussioni su Twitter con 400 citazioni al minuto. Eppure, nonostante questo, non attrae seguaci come il suo predecessore, a cui bastano pochi tweet al mese per allargare la sua platea social. Infatti l'ex presidente cinguetta in media 18 volte al mese, contro i circa 20 tweet al giorno di Trump. Anche alla Casa Bianca non possono che arrendersi davanti al nuovo re dei social.