Il monologo del professore Vincenzo Schettini: "Ognuno di voi ha il fuoco dentro e solo voi potete tirarlo fuori"

Famiglia, timori, ma anche l'incoraggiamento ad alimentare i propri sogni, valorizzando se stessi. Sono alcuni dei temi affrontati dal famoso divulgatore scientifico Vincenzo Schettini nel corso del suo monologo a "Le Iene". "Insomma ragazzi, l'ho capito: la fisica vi piace. La fisica ci spiega pure la vita, la vostra - ha esordito il professore, rivolgendosi ai più giovani -. È vero, una vita vissuta in un periodo come questo, per nulla accogliente, ma la fisica ci dice che quando nel vivere ci sentiamo soli, quella sensazione di vuoto non deve farci paura, perché il vuoto tra stelle, pianeti, galassie c'è, ed è necessario. Che l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma insieme a voi, perché ognuno di voi ha il fuoco dentro e solo voi, potete tirarlo fuori".



"Che l'ansia del vivere non vi deve spaventare, perché il carico della vita non dovete sentirlo tutto sulle vostre spalle. Perché noi genitori e professori ci siamo e ci saremo sempre", ha aggiunto, con emozione.