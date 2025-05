"Le Iene", il monologo di Chiara Maci sulle madri single

"Nessuno ti dice come si fa, nessuno ti racconta che si può. Sei sola, diversa da tutti, è un buon motivo per lasciar perdere perché a stare soli nessuno te lo insegna. Si impara sbagliando, inciampando, restando. Poi un giorno ti svegli e capisci che la solitudine non è mancanza, è spazio per riscrivere la tua voce, per ridisegnare i tuoi confini, per vivere la tua storia che magari è fatta di imperfezioni e di svolte che non avresti mai messo incontro. Di protagonisti, luoghi, parole e storie che ti rendono ciò che sei e che non sono mai incomplete, neppure quando gli altri pensano che il tavolo debba essere apparecchiato per due", aggiunge la food blogger. E conclude: "Qualcuno dice che Adele non esiste, ma invece c'è: è mia amica, è mia sorella".