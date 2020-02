Vincenzo Mollica al suo ultimo Sanremo, è standing ovation

Ha salutato la sala stampa e in teatro ha ricevuto videomessaggi e standing ovation. Ironico e intenso come sempre, il giornalista Vincenzo Mollica, 67 anni, alla sua ultima presenza a Sanremo prima della pensione, ha detto: “Come dice Rosario, mi sono amminchiulutu. Con quel po' di vista che mi è rimasta, cioè niente, vi posso dire con grande franchezza che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole perché vado in pensione”. Schietto e sincero ha raccontato dei suoi problemi di salute: “Io ho due compagni di viaggio, mister Glaucoma che è un figlio di mign... e uno è mister Parkinson che mi rende come una canzone di Celentano anni Sessanta. Ma me la cavo”.