"Viaggio nella grande bellezza" alla scoperta delle famiglie reali

Ufficio Stampa Mediaset

Tornano, con una nuova edizione, i doc-evento "Viaggio nella Grande Bellezza". Cinque appuntamenti, in onda da giovedì 10 giugno in prima serata su Canale 5, con Cesare Bocci in veste di guida d'eccezione. Debutto con la puntata "Dinastie Reali - I Windsor". In apertura, tra Roma e la Villa Reale di Monza, per raccontare re e regine, principi e principesse: un mondo fatto di cerimonie e riti secolari, di residenze e giardini sontuosi, di abiti e gioielli inestimabili.