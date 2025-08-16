Vertice Trump-Putin, ottimi ascolti per la staffetta dell'informazione Mediaset

Su Retequattro, lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, a cura di Videonews e condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, ha mostrato e raccontato l’incontro tra i due leader dall’arrivo alla conferenza stampa finale, raggiungendo l’8.26% di share (674.000 spettatori) con picchi di 1.080.000 spettatori e del 10.3% di share.

A seguire, su Canale5, l’edizione del TG5 della notte ha segnato il 10.3% di share (11.45% sul target commerciale). Risultati che premiano la volontà di documentare in tempo reale - differentemente da quanto deciso dalle altre reti nazionali - un evento cruciale per tutto il mondo.