Vertice Trump-Putin, ottimi ascolti per la staffetta dell'informazione Mediaset

Share elevati per lo speciale a cura di Videonews, condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi e per l’edizione del TG5 della notte
© Ufficio stampa
Grande attenzione per l’informazione Mediaset che ieri sera, venerdì 15 agosto, ha scelto di restare accesa per seguire in diretta gli sviluppi del vertice tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska.
Su Retequattro, lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, a cura di Videonews e condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, ha mostrato e raccontato l’incontro tra i due leader dall’arrivo alla conferenza stampa finale, raggiungendo l’8.26% di share (674.000 spettatori) con picchi di 1.080.000 spettatori e del 10.3% di share.
A seguire, su Canale5, l’edizione del TG5 della notte ha segnato il 10.3% di share (11.45% sul target commerciale). Risultati che premiano la volontà di documentare in tempo reale - differentemente da quanto deciso dalle altre reti nazionali - un evento cruciale per tutto il mondo.
