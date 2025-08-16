Logo Tgcom24
Vertice Trump-Putin, ottimi ascolti per la staffetta dell'informazione Mediaset

Share elevati per lo speciale a cura di Videonews, condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi e per l’edizione del TG5 della notte

16 Ago 2025 - 12:55
Grande attenzione per l’informazione Mediaset che ieri sera, venerdì 15 agosto, ha scelto di restare accesa per seguire in diretta gli sviluppi del vertice tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska.

 Su Retequattro, lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, a cura di Videonews e condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, ha mostrato e raccontato l’incontro tra i due leader dall’arrivo alla conferenza stampa finale, raggiungendo l’8.26% di share (674.000 spettatori) con picchi di 1.080.000 spettatori e del 10.3% di share.
A seguire, su Canale5, l’edizione del TG5 della notte ha segnato il 10.3% di share (11.45% sul target commerciale). Risultati che premiano la volontà di documentare in tempo reale - differentemente da quanto deciso dalle altre reti nazionali - un evento cruciale per tutto il mondo.

