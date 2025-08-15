Ucraina, summit Trump-Putin in Alaska: tutta l'informazione Mediaset

In diretta, aggiornamenti dal vertice in corso ad Anchorage, dove i due presidenti si incontrano per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia
Venerdì 15 e sabato 16 agosto, staffetta dell’informazione Mediaset dedicata al vertice Trump-Putin sul conflitto russo-ucraino. Canale 5 e Retequattro, si alternano per raccontare in diretta lo svolgersi del summit al via alle ore 21 (ora italiana) di venerdì 15, in Alaska.
Inizia Retequattro, venerdì 15, dalle ore 20.30 con il consueto appuntamento con “4 di Sera News” condotto da Costanza Calabrese. A seguire, in prima serata, dalle ore 21.20 lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, che, tra collegamenti in diretta dall’Alaska, Kiev e New York, opinionisti, giornalisti ed esperti, cercheranno di raccontare il vertice più atteso.
La mattina successiva, sabato 16, è Canale 5, con “Speciale TG5: L’ultima occasione?”, condotto da Alberto Bilà dalle ore 8.45 alle 10, a commentare a caldo l’incontro. Retequattro, quindi, a partire dalle ore 10.00 fino alle 12.00 prosegue la diretta con un’edizione “Speciale TG4: Disgelo in Alaska”, condotto da Stefania Cavallaro, per nuovi aggiornamenti sul bilaterale che potrebbe definire le sorti del conflitto in corso dal febbraio 2022.
