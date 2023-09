"Le Iene" pronte a ripartire: Veronica Gentili dà appuntamento al 3 ottobre

Veronica Gentili presenta la nuova stagione de "Le Iene": la conduttrice, alla sua prima esperienza su Italia 1, si presenta al nuovo pubblico nel promo che dà appuntamento ai telespettatori a martedì 3 ottobre. "Salve, sono Veronica Gentili - si presenta l'ex volto di "Controcorrente" e "Stasera Italia" con alle spalle l'altra Iena Max Angioni -, mi avete sempre vista su Rete 4. Da questo autunno proverò a condurre Le Iene".

"Sarà una grande emozione - aggiunge la giornalista - e spero di non di deludervi e sperò anche che qualcuno mi dia una mano". Nata a Roma il 9 Luglio del 1982 Gentili è stata un'attrice sia per il piccolo che per il grande schermo, oltre che in teatro: il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1999 nel film di Gabriele Muccino in "Come te nessuno mai". Nel frattempo, continua la sua carriera da giornalista diventando prima una delle firme de "Il Fatto Quotidiano" e poi diventando un volto di Rete 4 dove, oltre a condurre i tg, ha presentato programmi come "Dalla vostra parte", "Stasera Italia" e "Controcorrente".