Veronica Gentili saluta il pubblico di "Controcorrente": "Cinque anni e mezzo insieme"

Veronica Gentili saluta il pubblico di "Controcorrente". La giornalista e conduttrice del popolare talk show di Rete 4 è infatti pronta per iniziare la sua avventura a "Le Iene" e per questo ha deciso di salutare il pubblico. A comunicarlo è stato la stessa Gentili in chiusura della puntata di venerdì 11 agosto, in cui si è congedata dai telespettatori: "Noi saremmo quasi in conclusione. Questa è una puntata un po' irrituale, quindi io mi prendo un attimo di tempo per me - ha esordito -. Questa per me è l'ultima puntata di "Controcorrente" ed è l’ultima puntata qui a Rete 4", ha aggiunto.

"Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate, queste lunghe estati, insomma questo tempo che abbiamo passato- ha proseguito -. Sono passati governi che son caduti, c'è stata di mezzo una pandemia, una guerra: abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile. Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui".