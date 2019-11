“Verissimo”, Serena Rossi e Serena Autieri cantano “Frozen”: le voci italiane di Anna ed Elsa

Emozione in studio a “Verissimo” per la doppia esibizione di Serena Rossi e Serena Autieri, le voci italiane di Elsa e Anna, protagoniste del film d’animazione “Frozen”. A pochi giorni dall’uscita nelle sale del secondo episodio, le due attrici si raccontano: dall’emozione del primo provino per il doppiaggio alla consapevolezza di aver partecipato a un progetto importante, “soprattutto per i bambini”. “Si sente la responsabilità di parlare a loro, ai più piccoli e quando sei mamma lo senti ancora di più”, spiega l’attrice, interprete storica di Carmen Catalano in “Un posto al sole”.

“Facciamo un pupazzo insieme?” e “All’alba sorgerò” i due brani interpretati negli studi di Canale 5. “Mia figlia aveva quattro mesi quando ho fatto il provino – aggiunge Autieri – Ero a Spoleto quando mio marito, con uno scherzo, mi ha detto che ero stata presa”.