Conto alla rovescia per "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle", kolossal dai colori caldi e un pizzico di noir

Più caldo nei colori e con una spruzzata di noir alla Harry Potter " Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle" approda al cinema il 27 novembre e monopolizzerà le sale da qui al 6 gennaio 2020. Siamo davanti a un kolossal animato, una di quelle pellicole che non solo sbancheranno il botteghino ma creeranno un indotto milionario tra merchandising e dintorni in giro per il mondo.

Del resto sono sei anni che bambini e genitori aspettavano un capitolo due. Frozen la regina dei ghiacci ha segnato una generazione e ora i registi Chris Buck e Jennifer Lee lanciano la sfida alla generazione successiva.

La storia riparte dalla città quasi fatata di Arendelle dove tutto sembra andare per il meglio ma il vivranno felici e contenti del primo film dura ben poco. Elsa, pienamente consapevole dei suoi poteri, è tormentata da una voce. Un lamento, un richiamo dalla foresta che nessun altro capta al di fuori di lei. Quel suono si fa sempre più forte e insistente e alla reginetta non resta che partire e capire. La compagnia che lascia Arendelle con destinazione ignota è composta, oltre che da Elsa, da Anna, Kristoff, Olaf e Sven. Olaf acquista in saggezza disavventura dopo disavventura e il suo motto “l’acqua ha memoria” risulterà fondamentale per l’evolversi della caccia agli altri quattro elementi (oltre a vento, terra e fuoco ce n’è uno segreto).

Il mondo di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle è animato anche da personaggi innovativi come Nokk, leggendario spirito acquatico dalle sembianze di un cavallo in grado di scatenare i poteri dell’oceano. Simpatia a prima vista suscita Bruni, salamandra curiosa e adorabile nonché attratta dalla magia ghiacciata di Elsa. Poi Zefiro e lo spirito del Fuoco mentre molto umani i personaggi in carne ed ossa come Yuluna, regina della famiglia dei Northuldri, Ryder e il tenente Mattias Destin.



Un discorso a parte meritano i Giganti di terra: sono figure spaventose che quando dormono fungono da argina al fiume, quando si muovono portano paura e distruzione.

Colori sempre più reali - Dietro a un kolossal animato c’è una grande team. Sono centinaia le persone che hanno lavorato per Frozen 2. A coordinarli produttori e registi. Tre anni fa i filmaker sono partiti per Norvegia, Islanda e Finlandia per rendersi conto alla perfezione di quel mondo di colori e non solo. “Siamo stati profondamente ispirati dalla bellezza di quei luoghi” ha affermato il produttore Peter Del Vecho. “Per me è davvero straordinario che quasi tutte le cose che abbiamo visto nel viaggio abbiano trovato posto in Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle: dai colori autunnali della Norvegia e della Finlandia alle cascate e alla bellezza desolata dell’Islanda”.



Musica e voci - Sono sette le canzoni originali per il secondo capitolo della saga di Anna ed Elsa. E sono di grandi artisti invece le voci dei doppiatori dei principali personaggi. Serena Autieri dà vita ad Elsa, Serena Rossi incarna ed esprime l’ottimismo di Anna. Enrico Brignano anima Olaf. Giuliano Sangiorgi, invece, tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film.

