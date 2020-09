"Verissimo" riparte il 12 settembre con Piero Chiambretti

" Verissimo " è pronto a riprendersi il sabato pomeriggio di Canale 5. Il talk riparte infatti il 12 settembre alle 16 con Piero Chiambretti . Al centro del programma, come sempre, i grandi nomi del mondo del cinema, del costume, dello spettacolo e dello sport ospiti di Silvia Toffanin . Grazie alle interviste one to one, la conduttrice ogni settimana riesce a mettere in luce gli aspetti meno conosciuti delle loro vite.

Stile unico - Lo stile di Silvia Toffanin, unico e distintivo, fa di Verissimo un talk show nel quale i personaggi, anche i più riservati, si raccontano sempre volentieri. La conduttrice, con il suo gruppo di lavoro, è infatti riuscita a costruire nel tempo un prodotto televisivo di grande qualità, che rappresenta un unicum nel panorama tv nazionale, con un’attenzione costante ai contenuti, al tipo di linguaggio utilizzato e alla ricerca esclusiva degli ospiti.

Ospiti internazionali - Molte star internazionali, nel corso degli anni, sono infatti state ospiti del programma di Canale 5. Tra queste: Madonna, Cher, Take That, Robert De Niro, Sharon Stone, Renée Zellweger, Ron Howard, Tom Hanks, Shakira, Aaron Eckhart, Robbie Williams, Monica Bellucci, Carla Bruni, Pamela Anderson, Irina Shayk, Claudia Schiffer, Bar Refaeli e Javier Zanetti.

Le storie che sono entrate nel cuore - Tra le ultime interviste che sono entrate nel cuore dei telespettatori quella di Lory Del Santo, che ha scelto proprio "Verissimo" per parlare per la prima volta in assoluto del figlio Loren, che si è tolto la vita a soli 20 anni. Anche Asia Argento ha aperto il suo cuore durante un'intervista esclusiva sul #metoo, sul suicidio del compagno Anthony Bourdain e sulle accuse mosse nei suoi confronti da Jimmy Bennet. E ancora Nadia Toffa, Fausto Brizzi (prima intervista in tv dopo la completa assoluzione dall’accusa di presunte molestie) e Pamela Prati che ha parlato per la prima volta in tv delle sue fantomatiche nozze con Mark Caltagirone.

Nell’ultima edizione sono stati ospiti del talk l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (con intervista esclusiva sulla leucemia) e Michele Bravi alla sua prima intervista tv dopo il tragico incidente che lo ha visto coinvolto. Tra le chicche anche un incontro speciale con Adriano Celentano (tornato su Canale 5 con il suo show Adriano) e l'intervista a Fiorello.

Successo in tv e sui social - Il talk show di Canale 5 ha collezionato nella scorsa stagione una media di 2.703.000 spettatori (share del 19%, che cresce al 23.5% sulle donne 15-24enni) consolidando ogni settimana la sua leadership sul totale pubblico. Successo confermato, inoltre, sul fronte social, dove su Instagram quest’anno il profilo ufficiale del programma ha superato 1.300.000 follower.

