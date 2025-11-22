A "Verissimo" il ricordo di Ornella Vanoni

Domenica 23 novembre, in apertura di puntata di "Verissimo", Silvia Toffanin ricorderà e renderà omaggio a un’icona della musica Ornella Vanoni, appena scomparsa, con la sua ultima intervista al talk show. Alla conduttrice, la cantante aveva confidato: "Per me è facile pensare che la morte sia vicina. Ho praticamente 91 anni. Ma non voglio morire troppo tardi, troppo grande, troppo vecchia, insomma. Non voglio perché io voglio vivere finché do alla vita qualcosa e la vita mi dà a me. Il giorno che io non do più o non mi dà più io non voglio vivere".