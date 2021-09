"Verissimo" raddoppia, Silvia Toffanin: "Una sfida difficile e stimolante"

Leggi Anche Torna "X-Style" con Giorgia Venturini al timone

La decisione di andare in onda anche la domenica (per dieci puntate) non è stata semplice, ma alla fine la conduttrice ha accettato la sfida: "Dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare, perché far conoscere il talk show al pubblico della domenica è una sfida difficile, ma indubbiamente stimolante".

Da 15 anni "Verissimo" racconta con eleganza e sobrietà le storie dei personaggi dello showbiz e non solo. Nel talk di Canale 5 personaggi italiani e internazionali hanno raccontato a cuore aperto le loro esperienze personali: Lapo Elkan, Sinisa Mihajlovic, Monica Bellucci, Madonna Cher, Sharon Stone, Carla Bruni e Shakira solo per citarne alcuni.

Tanti nomi prestigiosi, ma c'è ancora qualche celebrità che la Toffanin sogna di ricevere nel suo salotto. "Se dobbiamo sognare, punterei su due coppie che stanno facendo molto parlare di sé: Jennifer Lopez con Ben Affleck e Meghan Markle con Harry".

