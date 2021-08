Ilary Blasi presenta "Star in the star": "Gli altri cantano... io invece sono stonata!"

Un'altra avventura all'orizzonte per Ilary Blasi, che dal 16 settembre sarà al timone dello show musicale "Star in the star". In gara dieci Vip canterini, camuffati da star italiane e internazionali, che dovranno convincere i giudici Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. E Ilary come se la cava? "Sono stonata come una campana! Quando canto mi sento pure brava, ma so di non esserlo", ammette divertita a "Tv, Sorrisi e Canzoni".





La Blasi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia, nell'attesa di tornare in tv con un varietà inedito. Nessuna ansia per il debutto, ma tanto entusiasmo: " Non vedo l'ora di iniziare, sono curiosa. E' uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Non so bene come potrebbe essere. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: si tratta soltanto di un gioco, di un varietà".

Protagonisti di "Star in the star" saranno "dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devo immedesimarsi in altrettante star italiane e internazionali. Saranno camuffati come se fossero loro, sarà impossibile riconoscerli. Non lo saprò neppure io!".

Puntata dopo puntata i Vip dovranno immedesimarsi sempre di più nel personaggio assegnato, che sarà sempre lo stesso: "All'inizio dovranno imitarlo, in playback, poi inizieranno a cantare con la loro voce. Alla fine di ogni puntata un concorrente verrà smascherato ed eliminato"

In studio con Ilary la giuria composta da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella: "Non ci siamo ancora visti, ma il fatto che sia una giuria così variegata, proveniente da mondi diversi, è un'ottima scelta. In fatto di musica poi io sono la più antica di tutti, loro sono decisamente più moderni di me".

