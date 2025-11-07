Sabato 8 e domenica 9 novembre weekend in compagnia di Silvia Toffanin su Canale 5
Sabato 8 e domenica 9 novembre weekend in compagnia di "Verissimo" su Canale 5. Sabato alle 16:30 Silvia Toffanin accoglierà, per un’intervista ritratto, l’attrice Amanda Sandrelli. Eliana Michelazzo sarà ospite per raccontare come la sua vita sia cambiata negli ultimi anni. L’ex agente di Pamela Prati, dopo una lunga vicenda giudiziaria, è stata recentemente assolta dall’accusa di coinvolgimento di un minore nel noto e caso del "Prati-gate".
Inoltre, in studio, il nuovo capitolo di vita, ricco di emozioni, di Raffaella Fico, il percorso di Filomena Mastromarino (Malena) e le tante prove superate da Patrizia Pellegrino. Infine, sarà ospite del talk Burak Tozkoparan, l’attore turco che nella serie di Canale 5 "La notte nel cuore" interpreta Cihan.
Domenica alle 16 a "Verissimo" Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo "Gigi e Vanessa insieme". In studio i mille talenti e i nuovi progetti di un artista con quarant’anni di carriera: Max Giusti. Inoltre, l’ironia e l’umanità di Valentina Persia, le emozioni di Fiordaliso e la storia, tra luci e ombre, di Leopoldo Mastelloni. E ancora, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi, con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio. Infine, in studio la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018, quando, l’allora marito, il carabiniere Luigi Capasso esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di suicidarsi.