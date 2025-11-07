Perla Vatiero e Greta Rossetti sono inseparabili: "Amore mio ti amo"

Perla Vatiero ha partecipato in coppia con Mirko Brunetti a Temptation Island 2023 per mettere alla prova il loro amore dopo 5 anni di relazione. Durante il reality, lui si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti con la quale ha deciso di proseguire la relazione fuori dal programma. Il triangolo è proseguito al "Grande Fratello", che li ha visti concorrenti nella stessa edizione. La convivenza ha portato a rinascere i sentimenti tra Mirko e Perla, mentre quelli con Greta si sono incrinati definitivamente. Tra le due ragazze è stato scontro aperto e non sono mancate accuse reciproche e parole di fuoco. Alla fine lui ha preferito restare single (ora vive a Londra e ha una nuova compagna) mentre la Vatiero è uscita vincitrice dallo show.