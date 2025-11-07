Perla Vatiero e Greta Rossetti sono inseparabili: "Amore mio ti amo"

Un tempo rivali in amore, oggi hanno un legame fortissimo e sui social si scambiano dediche piene d'affetto
Sono lontani i tempi in cui Perla Vatiero a Greta Rossetti litigavano furiosamente in tv, dicendosene di tutti i colori. Rivali in amore, si contendevano le attenzioni di Mirko Brunetti. Ora però è lui ad essere uscito di scena e le due ragazze sono amiche per la pelle. "Amore mio ti amo" ha scritto la prima su Instagram in occasione del compleanno della seconda.
"E' tutto così strano, bello e inaspettato. Sei arrivata nella mia vita come qualcosa di impensabile, eppure eccomi qui, a festeggiare il tuo compleanno, ad esserci" ha scritto Perla Vatiero rivolgendosi a Greta Brunetti. "Desidero che tu possa vivere questo giorno esattamente come lo avevi immaginato, circondata dalle persone che ami. Vederti felice, per me, è una vittoria: la tua felicità è la mia. Questo è solo l'inizio di una lunga storia" ha proseguito. Negli scatti le due, un tempo acerrime nemiche, sono complici e abbracciate. Mirko Brunetti è lontano dalle loro vite e le due hanno scoperto un'intesa perfetta.
Perla Vatiero ha partecipato in coppia con Mirko Brunetti a Temptation Island 2023 per mettere alla prova il loro amore dopo 5 anni di relazione. Durante il reality, lui si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti con la quale ha deciso di proseguire la relazione fuori dal programma. Il triangolo è proseguito al "Grande Fratello", che li ha visti concorrenti nella stessa edizione. La convivenza ha portato a rinascere i sentimenti tra Mirko e Perla, mentre quelli con Greta si sono incrinati definitivamente. Tra le due ragazze è stato scontro aperto e non sono mancate accuse reciproche e parole di fuoco. Alla fine lui ha preferito restare single (ora vive a Londra e ha una nuova compagna) mentre la Vatiero è uscita vincitrice dallo show.
"Questo 'triangolo' mi imbarazza molto. Oggi che voglio un gran bene a Perla non riesco più a immaginarmi il trascorso con Mirko per la sofferenza che sono consapevole di aver creato" aveva detto qualche mese fa Greta Rossetti a Verissimo. Le due, uscito di scena Mirko Brunetti, hanno saputo andare oltre le ripicche e il rancore scoprendo un affetto che mai avrebbero potuto immaginare.