mirko brunetti uscito di scena

Perla Vatiero e Greta Rossetti sono inseparabili: "Amore mio ti amo"

Un tempo rivali in amore, oggi hanno un legame fortissimo e sui social si scambiano dediche piene d'affetto

07 Nov 2025 - 10:00
Sono lontani i tempi in cui Perla Vatiero a Greta Rossetti litigavano furiosamente in tv, dicendosene di tutti i colori. Rivali in amore, si contendevano le attenzioni di Mirko Brunetti. Ora però è lui ad essere uscito di scena e le due ragazze sono amiche per la pelle. "Amore mio ti amo" ha scritto la prima su Instagram in occasione del compleanno della seconda.

La dedica social

  "E' tutto così strano, bello e inaspettato. Sei arrivata nella mia vita come qualcosa di impensabile, eppure eccomi qui, a festeggiare il tuo compleanno, ad esserci" ha scritto Perla Vatiero rivolgendosi a Greta Brunetti. "Desidero che tu possa vivere questo giorno esattamente come lo avevi immaginato, circondata dalle persone che ami. Vederti felice, per me, è una vittoria: la tua felicità è la mia. Questo è solo l'inizio di una lunga storia" ha proseguito. Negli scatti le due, un tempo acerrime nemiche, sono complici e abbracciate. Mirko Brunetti è lontano dalle loro vite e le due hanno scoperto un'intesa perfetta.

Il triangolo di Perla, Mirko e Greta

 Perla Vatiero ha partecipato in coppia con Mirko Brunetti a Temptation Island 2023 per mettere alla prova il loro amore dopo 5 anni di relazione. Durante il reality, lui si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti con la quale ha deciso di proseguire la relazione fuori dal programma. Il triangolo è proseguito al "Grande Fratello", che li ha visti concorrenti nella stessa edizione. La convivenza ha portato a rinascere i sentimenti tra Mirko e Perla, mentre quelli con Greta si sono incrinati definitivamente. Tra le due ragazze è stato scontro aperto e non sono mancate accuse reciproche e parole di fuoco. Alla fine lui ha preferito restare single (ora vive a Londra e ha una nuova compagna) mentre la Vatiero è uscita vincitrice dallo show.

Oggi c'è grande affetto

  "Questo 'triangolo' mi imbarazza molto. Oggi che voglio un gran bene a Perla non riesco più a immaginarmi il trascorso con Mirko per la sofferenza che sono consapevole di aver creato" aveva detto qualche mese fa Greta Rossetti a Verissimo. Le due, uscito di scena Mirko Brunetti, hanno saputo andare oltre le ripicche e il rancore scoprendo un affetto che mai avrebbero potuto immaginare.

