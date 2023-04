A "Verissimo" padre Georg Gänswein racconta i suoi anni accanto a Benedetto XVI

Gli ospiti di "Verissimo" di questa settimana

Silvia Toffanin accoglie in studio una grande attrice, Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 "Luce dei tuoi occhi". A "Verissimo" il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di "Amici", Pamela Camassa pronta a sbarcare su "L'isola dei Famosi" e il racconto di Raffaella Fico. E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di "Uomini e donne", quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.

Gli ospiti di domenica 16 aprile

In questa giornata Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa emerito (scomparso il 31 dicembre) sarà per la prima volta a Verissimo, per un'intensa intervista, don Georg Gänswein. L’arcivescovo, che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare, è autore del libro "Nient’altro che la verità - La mia vita al fianco di Benedetto XVI". E ancora, torna in tv Ilary Blasi, in partenza lunedì 17 aprile con la nuova edizione de "L’isola dei famosi", il talento e il carisma di Patty Pravo e i super professori di "Amici" di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.