Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale 5 weekend in compagnia di Silvia Toffanin
Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle 16:30 Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A "Verissimo" anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di "E’ sempre Cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer.
Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da "Temptation Island", i sentimenti provati da Lucia Ilardo nei confronti dell’ex fidanzato Rosario. Ospiti del talk anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, coppia nata nella casa del "Grande Fratello" e che a giugno è convolata a nozze. Infine, direttamente da "La forza di una donna", Caner Cindoruk, l’attore che presta il volto a Sarp, nella serie di Canale 5.
Domenica alle 16 a "Verissimo", la musica, il talento e la sensibilità di Arisa, fresca di pubblicazione del suo ultimo singolo dal titolo "Nuvole". In studio, la storia di un artista completo, Sal Da Vinci e quella dell’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco. E ancora, protagonista a "Verissimo" anche Evelina Sgarbi, che racconterà le sue ragioni, dopo i dissapori nati in famiglia e le polemiche seguite alla sua richiesta di nominare un amministratore di sostegno per suo padre, Vittorio Sgarbi.
Il 26 ottobre è il compleanno di Denise Pipitone ed è 21 anni che i suoi genitori non possono festeggiarla. A "Verissimo", per ricordarla, saranno ospiti la mamma Piera Maggio e il papà Pietro Pulizzi. Infine, Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti da eroi a seguito di una terribile esplosione avvenuta all’interno di un casolare in provincia di Verona.