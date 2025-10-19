Rita Pavone festeggia 80 anni: "Sento la metà degli anni"

"Nessun bilancio su quello che ho fatto, sono felice del passato e di quello che sto facendo ora. Ho ricevuto tanti regali, il più bello un video di 55 minuti dove tanti amici e colleghi mi fanno gli auguri, davvero emozionante" racconta Rita Pavone. E conclude: "Dopo un'operazione brutta al cuore ho smesso di cantare e se ho ripreso, dopo otto anni, è grazie a Renato Zero. Un giorno mi chiamò per invitarmi al suo 60esimo compleanno. Mi voleva lì a cantare con lui ma io in quel periodo ero in Spagna e mi stavo godendo un po' la vita come non avevo mai fatto prima. Non mi mancava cantare, facevo bagni al mare tardi la sera e alla mattina presto senza dovermi preoccupare se la voce se ne andava via. Al telefono Renato mi disse: vedrai sarà come riandare in bicicletta. E aveva ragione".