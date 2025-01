Sabato 1 e domenica 2 febbraio nuovo doppio appuntamento, ricco di emozioni, con "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. Sabato, alle 16.30, in esclusiva Andrea Rizzoli presenta "Non ci sono buone notizie", un libro, un diario intimo, in cui parla dell’anno più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madre Eleonora Giorgi e dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un tumore al pancreas.