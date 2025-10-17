A "Verissimo" ospiti Giulio Golia e Sonia Bruganelli

A "Verissimo", dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, la nuova fase di vita di Carolina Marconi. Silvia Toffanin accoglierà l’attore Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: "Brokeback Mountain". Inoltre, sarà ospite Rosalinda Cannavò, in studio con mamma Giusy e la sua piccola Camilla. E ancora, il momento felice di Nathalie Caldonazzo e da "Temptation Island" Sonia Barrile, che sta vivendo serenamente la sua prima gravidanza da single, dopo essersi lasciata con il fidanzato Simone. Infine, direttamente da "La forza di una donna", Feyyaz Duman, l’attore che presta il volto ad Arif, nella serie di Canale 5.