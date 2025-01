A Verissimo, inoltre, la simpatia dell’attore Francesco Paolantoni e la voce di Giordana Angi, artista nata ad “Amici”, che in pochi anni ha conquistato il successo anche a livello internazionale. Spazio, poi, a una coppia sempre più unita e innamorata, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, in studio con la loro piccola Camilla. Infine, sarà ospite del talk Jessica Morlacchi, l’ex concorrente di “Grande Fratello” al centro di alcune polemiche per il suo comportamento all’interno della casa.