"Verissimo", il Volo: "Abbiamo valori e realtà molto simili: vediamo un futuro con figli e famiglia"

"Abbiamo dei valori e delle realtà molto simili vediamo un futuro con dei figli e una famiglia". Così il Volo a "Verissimo". I tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble raccontano le loro relazioni amorose nel salotto di Silvia Toffanin. "Sono fidanzato e innamorato", ha detto Gianluca che ha aggiunto: "Sono felice".

Anche Ignazio Boschetto ha affermato di essere fidanzato, con una ragazza che vive in Brasile. "Sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall'altra parte del mondo, un po' lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati", ha affermato Ignazio.

Di poche parole invece per Piero Barone che confida a Silvia Toffanin: "L'amore è un tema particolare. Alcuni hanno modo di trovare l'anima gemella, io ancora no, ma so che è da qualche parte. L'amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo".