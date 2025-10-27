"Verissimo", record di ascolti: leader di fascia con il 21.74% di share

Molto bene anche "Verissimo giri di valzer" che raggiunge 2.617.000 spettatori totali con il 21.62% di share
Record d’ascolti per l'appuntamento domenicale di "Verissimo". Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si è confermato leader di fascia con 2.292.000 spettatori totali e il 21.74% di share individui (21.96% di share sul target commerciale). Molto bene anche "Verissimo giri di valzer" che raggiunge 2.617.000 spettatori totali con il 21.62% di share individui. Il talk show condotto da Silvia Toffanin registra il 40% di share sul target 15-19 anni.
Nella puntata di domenica 27 ottobre Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto televisivo Arisa, Evelina Sgarbi, Christian Daprà (figlio del maresciallo dei carabinieri morto nella strage di Castel d'Azzano), Sal Da Vinci, Piera Maggio (madre di Denise Pipitone) con Pietro Pulizzi.
"Verissimo" era stato leader di fascia anche sabato pomeriggio.