“Verissimo”, Alvaro Soler: “Lockdown utile per scrivere anche se doloroso non vedere la famiglia"

"Prima del Covid avevo già deciso di staccare, perché mi ero molto concentrato sul lavoro e avevo bisogno di capire cosa volevo davvero". Alvaro Soler si racconta ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo". Per lui la pandemia è stata un'occasione per scrivere nuove canzoni senza i ritmi frenetici a cui era abituato.

"Ma non poter vedere la mia famiglia è stato molto doloroso, ho sentito la loro mancanza". Ora dice di essere pronto a tornare e di portare un po' di gioia dopo questo periodo buio: "Con il mio nuovo singolo Magia, una parola che amo molto: la usiamo quando non sappiamo come descrivere le emozioni".