Ascolti record per “Verissimo” con 2.217.000 spettatori
Ottimi risultati domenica 22 novembre per il programma condotto da Silvia Toffanin. Benissimo anche “Verissimo giri di valzer”, che registra 2.053.000 spettatori totali con il 16.48% di share individui
Silvia Toffanin © Ufficio stampa
Domenica, su Canale 5, ascolti record per “Verissimo”. L’appuntamento domenicale del talk condotto da Silvia Toffanin si conferma anche questa settimana leader di fascia e segna 2.217.000 spettatori totali, 19.73% share individui (28.9% sul target 15-19 anni).
Benissimo anche “Verissimo giri di valzer” che registra 2.053.000 spettatori totali con il 16.48% di share individui.