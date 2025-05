Ospiti a "Verissimo" Gigi D'Alessio e Federica Brignone

Nuovo weekend in compagnia di "Verissimo", in onda alle ore 16.30 su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Sabato 10 maggio, per la prima volta insieme a "Verissimo", il grande talento, i sacrifici e la determinazione delle campionesse Alice e Asia D'Amato, sorelle gemelle unite dalla passione per la ginnastica artistica. Silvia Toffanin accoglierà per una toccante intervista anche la sciatrice Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro, scomparsa a causa di una drammatica caduta in allenamento, a soli 19 anni, lo scorso 28 ottobre. E ancora, saranno ospiti: Carmen Di Pietro con la figlia Carmelina e Angela Luce, protagonista del teatro e del cinema italiano. Infine, spazio alle emozioni e alle aspirazioni degli ultimi ragazzi usciti dal serale di “Amici”: la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol.