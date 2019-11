Vauro – Brasile, dopo la lite arriva la pace: "C’è stato un chiarimento da uomini"

Dopo lo scontro in diretta a "Dritto e Rovescio" della scorsa settimana, Vauro Senesi e Massimiliano Minnocci, conosciuto come Brasile, hanno fatto pace con un pranzo riconciliatore prontamente ripreso dalle telecamere del programma di Paolo Del Debbio.

"C’è stato un incontro tra due uomini di strada", ha dichiarato Minnocci. "Sono contento di aver incontrato non il fascista, non il brasiliano, ma l’uomo Massimiliano", ha invece dichiarato il vignettista che poi in studio ha spiegato a Del Debbio i motivi per cui ha chiesto, con una lettera, un chiarimento al suo antagonista.

"Credo di aver fatto un gesto normale ma se mi ritrovassi nel contesto della puntata scorsa reagirei allo stesso modo, perché gli atteggiamenti fascisti non sono mai tollerabili", spiega Vauro che poi aggiunge: "È stata una cosa bella, pensata ma sofferta, gli ho regalato un libro e sono convinto che lo leggerà".