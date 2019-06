Vasco Rossi, su Canale 5 il docu-film sui concerti da record a San Siro

Vasco Rossi è riuscito nell'impresa che nessuno aveva mai compiuto: riempire lo stadio di San Siro per sei concerti tutti sold out e 350.000 persone che hanno cantato ogni sua canzone. I sei concerti di Milano diventano un docu-concerto in onda su Canale 5 lunedì 17 giugno in prima serata. "Siamo solo noi - 6 come 6" è un racconto delle serate con il commento dello stesso Blasco che ripercorre la storia dei suoi 29 concerti allo stadio milanese in 29 anni.